FC Nantes, Girondins : le maintien des Canaris ne fait aucun doute, Bordeaux inquiète plus

Dans son édition du jour, Le Télégramme a interrogé plusieurs spécialistes pour évoquer la course au maintien en Ligue 1... Et en ressort que tout le monde ou presque voit le FC Nantes s'en sortir et les Girondins de Bordeaux en barrages.

Pour la consultante de Canal+ Aline Riera, « Bordeaux c'est juste la cata » : « Ils prennent beaucoup de buts, ne proposent rien dans le jeu. Avec King Street qui les a lâchés, je ne les sens pas », a-t-elle glissé, appuyant sur le réveil des Canaris : « Nantes était au fond du trou et Kombouaré a ressorti des joueurs du chapeau, comme Louza, Coulibaly et Blas. Ils sont barragistes mais ont le meilleur calendrier », glisse l'ancienne joueuse du Stade Briochin.

Les spécialistes sauvent tous le FC Nantes

Comme sa consœur, Jean-Luc Arribart voit Nantes s'en sortir grâce à son calendrier et il prédit une relégation pour Nîmes et des barrages aux Girondins : « Bordeaux est, selon moi, l'équipe la plus en danger, avec le départ de l'actionnaire qui pèse et un calendrier difficile. Et, malgré la réaction contre Rennes, elle est en train de s'effondrer sportivement ».

Dernier à s'exprimer, Serge Le Dizet, aujourd'hui entraîneur adjoint du SCO Angers, est aussi optimisme pour le FC Nantes : « Il y a une question de dynamique et de calendrier. Je suis plus inquiet pour Brest que pour Nantes, qui est pourtant dans une plus mauvaise posture (…) Nantes va s'en sortir, car dans une spirale positive et avec un bon calendrier. Ils marquent des buts, ont des attaquants de qualité ».