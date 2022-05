FC Nantes : Girotto a vécu la plus folle semaine de sa vie avec les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Entre la victoire en Coupe de France, sa nouvelle paternité et le match de l'OL samedi soir, Andrei Girotto a vécu une semaine agitée au FC Nantes. Présent face aux micros hier à l'issue de la défaite à Lyon (3-2), le Brésilien a reconnu n'avoir jamais vécu quelque chose de semblable dans sa carrière.

« Mes filles sont nées dans le bonheur et la joie de la Coupe »

« C’était une semaine de rêve pour moi. On gagne la Coupe, puis il y a la naissance de mes jumelles, je suis très content de passer des moments comme ça ici à Nantes. On a tellement rêvé de cette Coupe et enchaîné par la naissance de mes jumelles, je suis vraiment très fier de ces événements. Elles ont attendu le match de la finale avant d’arriver (rire), elles sont nées dans le bonheur et la joie de la Coupe, et à Nantes, ce qui compte ».

Malgré des nuits très courtes mardi, mercredi et jeudi, Andrei Girotto a été l'un des meilleurs Canaris face à l'OL, lui qui a joué en défense puis au milieu au fur et à mesure que le temps s'égrainait. Il est désormais prêt à conclure cette saison exceptionnelle face à l'ASSE : « On veut bien finir la saison devant nos supporters et leur montrer la coupe. Mais il faudra bien récupérer aussi ».

