FC Nantes : Girotto, Sissoko, Simon... les cadres ont failli face à Reims

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Jusqu'à la 38e minute, bien malin qui aurait pu prédire une déroute du FC Nantes face au Stade de Reims... Les Canaris étaient parfaitement entrés dans leur match et bougeaient très sérieusement les Champenois. Au quart d'heure, ils se sont procurés une énorme occasion, avec deux têtes et une frappe repoussées sur la ligne par les Rémois en moins de dix secondes ! Mais comme trop souvent cette saison, des erreurs individuelles ont plombé la Maison Jaune et, ensuite, les cadres n'ont pas été au niveau pour relancer la machine. Et voilà comment, avec ce 0-3 encaissé et ce sixième match sans victoire, le FCN se retrouve à quatre points seulement de la zone rouge...

Podcast Men's Up Life

Le cauchemar de Girotto

Au premier rang des déceptions, on trouve Andrei Girottto. Sur le premier but rémois, à la 38e, le Brésilien se prend un dégagement de Pallois dans la tête, ce qui permet à Balogun de tirer, Flips marquant sur le rebond. En début de seconde période, il aurait dû se faire expulser pour une semelle sur le tibia d'un adversaire mais l'arbitre, bien qu'il ait consulté la VAR, a préféré l'avertir. Enfin, à la 58e, il est trop court sur un centre venu de la droite. Balogun reprend de la tête sur la barre et Munetsi porte le score à 0-3. Un vrai calvaire...

Mais la plupart de ses coéquipiers n'ont pas été à la hauteur. Notamment Moses Simon, tellement brouillon qu'on se demande pourquoi Kombouaré continue de le titulariser ou Sissoko, qui ne justifie pas du tout son statut d'ancien international. Blas a été volontaire mais maladroit et Delort continue d'être peu servi dans de bonnes conditions. Le constat après cette déroute, c'est que le FCN a intérêt à vite se ressaisir pour ne pas aller au devant d'une grave désillusion en fin de saison. Car l'excuse de la demi-finale de Coupe de France contre Lyon mercredi ne saurait être avancée puisque la série sans victoire s'étale désormais sur un mois et demi...

📈 A la pause, le @StadeDeReims mène au score sur la pelouse du @FCNantes 📊 ! #FCNSDR pic.twitter.com/wHUKh9ofrC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 2, 2023

Pour résumer Malgré 38 minutes très bonnes, le FC Nantes s'est fait punir à domicile par le Stade de Reims (0-3), notamment parce que ses cadres n'ont pas été à la hauteur. Andrei Girotto, coupable sur deux des trois buts champenois, a notamment été catastrophique.

Raphaël Nouet

Rédacteur