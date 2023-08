FC Nantes : gonflé à bloc, Chirivella mobilise ses troupes avant Toulouse

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes entre en L1 ce week-end contre Toulouse et alors que Pierre Aristouy est déjà sous pression après une série de matches amicaux peu concluante, il était devant les médias ce vendredi. Le coach du FCN a notamment glissé qu'il avait informé ses joueurs ce matin que Pedro Chirivella allait être le capitaine cette saison et que Samuel Moutoussamy et Jean-Charles Castelletto seraient les vice-capitaines.

« J'avais déjà ce rôle de leader avant d'avoir le brassard »

Un Chirivella qui lui a succédé devant les médias et qui a confié, sur son capitanat... « C'est une grande responsabilité, au niveau personnel, d'être nommé capitaine. Mais ça ne va pas changer ma manière d'être. J'avais déjà ce rôle de leader avant d'avoir le brassard. Je suis quelqu'un de très exigeant, je le suis avec moi-même. J'aime que tout le monde soit à 100% aux entraînements maintenant j'aimerais qu'on commence bien la saison en faisant un gros match contre Toulouse ». Il se veut rassurant... « Si on commence à avoir des inquiétudes maintenant, mieux vaut ne pas commencer la saison du tout. Non, je pense qu'on a une équipe jeune, qui va progresser et qui peut faire mal. »

