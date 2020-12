FC Nantes : Gourcuff a un gros problème avec le RC Strasbourg

Strasbourg, Dijon, Reims : le FC Nantes va affronter trois des quatre derniers de la L1 lors des trois prochaines journées, avec l'ambition de renouer avec la victoire puisque celle-ci fuit la bande à Christian Gourcuff depuis trois journées, avec deux nuls contre Metz et Lens et une défaite à Marseille.

Il y a un pile un an, le FCN s'était fait sortir de la Coupe de la Ligue par le Racing

Mais dimanche, à la Meineau, le RC Strasbourg jouera gros, surtout son entraîneur Thierry Laurey, en situation délicate. Et la Meineau, c'est une pelouse maudite puisque le FCN s'y est incliné lors de ses trois dernières visites. Pareille mésaventure aurait de fâcheuses conséquences dimanche puisque les Canaris ne compteraient plus qu'un point d'avance sur leurs hôtes alsaciens. Un scénario qu'il faudrait à tout prix éviter. Le dernier déplacement nantais à Strasbourg date d'il y a tout juste un an, en décembre 2019, avec une victoire du Racing (1-0) en Coupe de la Ligue.