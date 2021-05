FC Nantes : Gourcuff, Collot et Domenech se tapent la honte à cause de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Arrivé début mars sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré, qui fait tout son possible pour maintenir le FCN dans l'élite, a vu son équipe s'imposer pour la troisième fois consécutive en Ligue 1 ce samedi face aux Girondins de Bordeaux (3-0). Au classement, les Canaris sont toujours 18es et barragistes mais possèdent provisoirement 5 points d'avance sur le 19e et premier relégable, Nîmes.

Kombouaré humilie ses prédécesseurs

Lancer le diaporama

FC Nantes : le calendrier de fin de saison des Canaris en Ligue 1 +10

Christian Gourcuff et Antoine Kombouaré Credit Photo - Icon Sport

Depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré comme entraîneur, le FC Nantes a pris 18 points en 12 matchs de Ligue 1 (5 victoires, 3 matchs nuls, 4 défaites) alors que ses prédécesseurs (Christian Gourcuff, Patrick Collot et Raymond Domenech) n'ont pris que 19 points lors des 24 premières rencontres disputées cette saison.

𝟯 buts, 𝟯 points, 𝟯 victoires consécutives. 💛

𝘑𝘶𝘴𝘲𝘶'𝘢𝘶 𝘣𝘰𝘶𝘵.



3⃣-0⃣ | #fcnfcgb — FC Nantes (@FCNantes) May 8, 2021