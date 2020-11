FC Nantes : Gourcuff dévoile une longue liste d'absents et se plaint du calendrier

Le point santé et suspensions

« Anthony Limbombe est en reprise individuelle, Moses Simon aussi même si on peut espérer l'avoir face à l'OM. Roli Pereira s'est fait une déchirure au mollet. Nicolas Pallois (inflammation de la hanche) sera aussi absent ce week-end. Charles Traoré et Kalifa Coulibaly sont eux incertains et Imran Louza est suspendu ».

Le calendrier à venir

« Il y a un aspect physique avec la succession des matchs, mais aussi un aspect psychologique. Il n'y a pas le temps pour décompresser, se remotiver, on doit prendre les matchs dans la continuité. Il en va de même pour le staff. En décembre et en janvier, on jouera beaucoup. Ce ne sont forcément pas des périodes propices à enchaîner autant de matchs ».

Sur la relance face à Lorient

« On aspire à aller vers le haut mais on regarde aussi la réalité et il faut prendre des points. La victoire à Lorient était un match important pour se rassurer. La deuxième mi-temps est plus en rapport à ce qu'on peut et doit faire ».

Sur ses satisfactions du moment

« Ludovic Blas est en train de franchir un cap et c'est ce que je ressens au quotidien. On a besoin de ça et le Kader Bamba de Lorient a été très intéressant ».

Des circonstances atténuantes aux difficultés

« S'il y a bien quelque chose que l'on peut reprocher à l'équipe depuis le début de saison, c'est le manque de constance. Mais c'est une saison très particulière que je n'aurais pu imaginer il y a quelques années. L'arrêt de la compétition, la reprise, la préparation tronquée, nos cas de Covid-19, les matchs reportés, les trêves... Tout ce mélange modifie l'ambiance générale. On n'a pas un cycle normal (...) Contre Metz, l'objectif est d'être collectivement costaud et d'afficher un maximum de maitrise. On a aussi besoin de joueurs capables de faire des différences comme ça a été le cas à Lorient ».

Retranscription : comptes Twitter du FC Nantes et France Bleu Loire-Océan.