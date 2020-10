FC Nantes : Gourcuff était mis au parfum du fiasco Mediapro depuis quatre mois !

En demandant un délai de paiement pour sa traite d'octobre tout en réclamant une renégociation des droits télé, Mediapro a provoqué un séisme qui place le football français dans la crise. Les clubs de Ligue 1 sombrent donc dans l'inquiétude et le FC Nantes ne fait pas exception.

Mais ces nouvelles ne semblent pas être une franche surprise pour Christian Gourcuff. L'entraîneur nantais, en conférence de presse, a en effet confié avoir été alerté sur la fragilité de Mediapro il y a plusieurs mois ! « C’est un domaine qui aurait pu être anticipé. Début août, j’ai une connaissance dans le milieu de l’audiovisuel qui m’avait dit que ça n’irait pas au-delà de Noël et même avant. Le monde du foot, et pas que, est régi par la spéculation. On est dans l’emprunt perpétuel. Ce n’est pas parce qu’on gagnera moins qu’on jouera moins bien », a déclaré Gourcuff dans des propos relayés par Ouest France.

Gourcuff regrette le manque d'anticipation

Le technicien du FC Nantes, par la suite, n'a pas manqué de souligner à quel point le début de saison avait déjà alerté sur un manque d'anticipation. « Ça dépasse le cadre du foot, on a des financiers, des fonds d’investissements qui dirigent... Les Italiens avaient un peu anticipé. Je crois beaucoup à la morale et à l’éthique et il y avait déjà des choses qui n’allaient pas. Il n’y avait pas eu d’anticipation. Le premier jour on jouait à Bordeaux, il fallait encore voir comment s’abonner, c’était compliqué… », a rappelé Gourcuff.