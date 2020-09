FC Nantes : Gourcuff, sa réponse sèche à Stéphane Ziani

« Entre pros et formation, on a l’impression d’être deux clubs différents » : Stéphane Ziani, le coach des U19 du FC Nantes, avait lancé un pavé dans la mare de Christian Gourcuff ce week-end. Dans Ouest-France, l'entraîneur nantais lui a répondu. Selon lui, l’utilisation des jeunes depuis son arrivée chez les Canaris est optimale. « L’année dernière, je regrette peut-être d’avoir lancé des jeunes trop tôt, a-t-il confié. Cela n’a pas été bénéfique pour eux. On n’a jamais de certitudes. L’exemple c’est Imran Louza. Quand j’arrive, il s’installe dans un poste de milieu droit tout en sachant que ce n’était pas place. Mais il a pu prendre du temps de jeu, de la confiance et on voit ce qu’il est devenu. Les choses se font naturellement. Si le jeune s’investit et a du talent, il n’y a pas de souci. Il n’y a pas un entraîneur qui va se passer d’un jeune talentueux et investi. »

«Je ne vais pas demander à Stéphane Ziani comment jouer au football »

Et à Gourcuff de tacler Ziani... « Peut-être que Stéphane Ziani lorgnait le poste », explique-t-il, avant d'ajouter : «Je ne vais pas demander à Stéphane Ziani comment jouer au football. Qu’il ait ses idées, je l’entends. Et je mène ma fin de carrière avec mes idées. Je ne dis pas qu’il ne travaille pas bien. Je pense intégrer les jeunes de façon quasiment optimale puisque l’on ne peut pas fonctionner avec un effectif de 30 joueurs. Dire que nous n’intégrons pas les jeunes est un mauvais procès parce qu’on l’a fait au maximum. Après, que je ne corresponde pas à la philosophie nantaise, chacun peut estimer cela. Mais on se retrouve face à des ambitions personnelles. Moi je n’en ai plus. Je suis là pour aider le FCN et je me suis mis à la disposition du club. Quand ça s’arrêtera, je me retirerai mais j’aurai essayé d’apporter toute mon expérience et mon utilité au FC Nantes. »

Enfin, alors qu'il lui est reproché de ne pas aller voir les entraînements et les matches des jeunes, Gourcuff a eu cette réponse : « Philippe Mao a été nommé coordinateur sportif. Il assiste à toutes les rencontres. Il joue ce rôle-là. Il n’y a aucun problème. »