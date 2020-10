S'il était question il y a quelques semaines d'une prolongation de Christian Gourcuff au FC Nantes, cela ne semble plus vraiment d'actualité. En marge de la rencontre entre ses Canaris et le PSG, le technicien breton de 65 ans a évoqué son cas personnel. Il ne s'imagine pas durer longtemps dans la Cité des Ducs et dans un milieu qu'il aime de moins en moins.

Christian Gourcuff n'attend pas de prolongation à Nantes

Est-il heureux à Nantes ? Gourcuff répond presque au passé : « Je l'ai été en venant ici presque sur un coup de tête alors que je me considérais à la retraite. Le président Kita, qui m'avait sollicité deux fois par le passé, est revenu à la charge. Et j'ai dit oui. C'était pour un an et un simple coup de main. Toute ma carrière, j'ai fonctionné à l'affect. Les résultats ont créé un climat de travail remarquable car ici, il y a une sensibilité du foot qui me correspond. Je me suis toujours revendiqué de cette vision qui, ici, va au-delà du terrain ».

Ce que Christian Gourcuff exècre au plus haut point, c'est le milieu du foot d'aujourd'hui : « On est dans un monde d'opportunistes et de carriéristes. Les coachs ont désormais des agents et tout fonctionne par intérêts. Cette vision m'est insupportable. Le milieu du foot est comme celui de la société : le profit immédiat est prioritaire. Les carrières se construisent là-dessus. Combien de temps je me donne encore dans le milieu ? Quelques mois (sourires). Vous savez j'ai 65 ans. J'ai prolongé ici d'un an la saison dernière et je ne vois pas plus loin que cela ».