FC Nantes : Gourcuff, Zeiler... Kita lâche de gros indices sur le futur coach

Le feu couvait depuis quelque temps et la cocotte-minutes a fini par exploser. Humiliés par le RC Strasbourg dimanche à la Beaujoire (0-4), les joueurs du FC Nantes ne donnent plus aucun signe de révolte et semblent avoir lâché Christian Gourcuff. L’impression générale laissée à Marseille il y a une dizaine de jours était donc vraie.

Depuis hier, les rumeurs indiquent que l’entraîneur des Canaris pourrait être remplacé prochainement par René Zeiler. « Non, il n’y a rien de décidé et il ne se passera rien demain (aujourd’hui), assure pourtant Waldemar Kita dans L’Équipe. Christian Gourcuff est très impliqué dans la recherche de solutions, c’est un entraîneur compétent. »

« Je n’ai rencontré personne »

Ces derniers mois, son isolement au sein du club n’a fait que se renforcer. « Un entraîneur a besoin de résultats », convient malgré tout le président du FC Nantes. Ce ne sera pas forcément Weiler. « Ni lui ni un autre, martèle Kita. Je n’ai rencontré personne pour remplacer Christian Gourcuff. » Cela dit, le quotidien sportif confirme que « les réseaux de Mogi Bayat sont bien à l’œuvre, depuis quelques jours pour fournir un candidat au président nantais. » Ce dernier n’aurait plus qu’à appuyer sur le bouton.