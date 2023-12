FC Nantes : Gourvennec a trouvé son premier leader avant le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes l’a fait ! Pour sa première sur le banc du FC Nantes, hier à La Beaujoire, le nouveau coach des Canaris a réussi ce que personne n’avait réussi depuis le début de la saison : battre l’OGC Nice (1-0).

« C’est une grande joie, a-t-il affirmé en conférence de presse. On n’a eu que trois jours pour proposer aux joueurs des choses simples : qu’est-ce qu’on fait quand on n’a pas le ballon ? Et qu’est-ce qu’on fait quand on l’a ? On voulait surtout que nos joueurs soient plus près les uns des autres et plus proches de l’adversaire aussi. »

« Je n’oublie pas ce qu’on doit aux arrêts d’Alban »

La recette du succès de Gourvennec contre l’OGC Nice ? Bloquer Dante ! « Pour pouvoir dérégler Nice, il faut être sur eux, a-t-il analysé. On a bien bloqué Dante, je pense, qui est extrêmement influent dans leur jeu et joue comme un numéro 10 reculé avec un immense talent. Il fallait limiter son influence, et puis bloquer aussi Moffi et Boga. On a bien défendu sur eux. On voulait fixer le jeu à l’intérieur et trouver parfois des ouvertures dans leur dos. Cela a parfois fonctionné, mais je n’oublie pas ce qu’on doit aux arrêts d’Alban. » La semaine prochaine, Gourvennec fêtera sa deuxième au Parc des Princes avec un leader de taille dans ses buts; le Nantais le mieux noté dans L'Équipe avec un solide 8.

Les tops-flops de Nantes-Nice : Lafont, le mur de l'Atlantique



Auteur de six arrêts face à Nice, Alban Lafont a écoeuré l'attaque niçoise et permis à Nantes d'ouvrir l'ère Gourvennec par un succès (1-0). https://t.co/XwIpzbGDdz #FCNOGCN pic.twitter.com/UDpkA6YNsC — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 2, 2023

