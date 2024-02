FC Nantes : Gourvennec a trouvé un nouveau leader pour l’opération maintien

Zapping But! Football Club

Le FC Nantes est en mission commando. Battus par le PSG samedi dernier à La Beaujoire (0-2), les Canaris occupent une inquiétante 16e place du classement de Ligue 1 et s’apprêtent à vivre un déplacement périlleux à Lorient (samedi, 17h). Pour l’occasion, Jocelyn Gourvennec pourra compter sur Moses Simon. De retour de Côte d’Ivoire, où il fut finaliste malheureux contre le pays hôte (1-2), l’ailier nigérian veut être le fer de la lance de la remontada du FC Nantes.

« Je vais bosser au maximum pour aider l'équipe »

« La défaite en finale a été difficile à digérer mais maintenant c'est derrière moi. Je suis revenu en club et même si je suis un peu fatigué, ce qui est normal, je vais bosser au maximum pour aider l'équipe, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je suis heureux au club et c'est pour ça que j'ai prolongé. Pour moi, l'important est de rester en Ligue 1 et j'ai dit à mes coéquipiers qu'on allait bosser dur pour y arriver. »

