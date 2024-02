Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le point santé

« Ignatius Ganago et Bastien Meupiyou sont toujours en phase de réathlétisation. Kelvin Amian et Alban Lafont seront indisponibles contre Paris. Rémy Descamps sera apte. Simon et Moutoussamy viennent de rentrer de la CAN ».

« C’est facile de lancer des jeunes quand tu mènes 3 ou 4 à 0 »

Une concurrence plus forte que jamais

« On un effectif qui s'est densifié et où chacun aura son mot à dire. Quand il y a de l'émulation, ça tire l'équipe vers le haut. On est mieux armé aujourd'hui pour affronter les 13 derniers matches de Ligue 1 ».

Son bilan quant au lancement des jeunes

« C'est facile de lancer des jeunes quand tu mènes 3 ou 4 à 0. Quand tu es mal classé et que les résultats sont tendus, c'est plus difficile de les faire rentrer et pourtant on l'a fait ».

