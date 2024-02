FC Nantes : Gourvennec déplore huit absents pour Toulouse et remonte les bretelles de ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'arrivée des recrues hivernales

"Ça permet de donner un nouveau souffle à l'équipe et on en a besoin."

Un tournant face à Toulouse ?

"Il faut surtout être conscient que cela se joue maintenant. Surtout avant la trêve internationale. Il faut vraiment réussir à casser les représentations que l'on peut avoir. C'est maintenant que cela se joue."

Huit absents et un incertain pour affronter Toulouse

Le point médical

Jocelyn Gourvennec a annoncé qu'Ignatius Ganago et Bastien Meupiyou, toujours convalescents, Rémy Descamps, en soins, Eray Cömert, en phase de reprise, Douglas Augusto, suspendu, Samuel Moutoussamy et Moses Simon, toujours à la CAN 2024, Kelvin Amian, blessé, seront absents pour cette rencontre et que Moussa Sissoko était incertain.

Son message à ses joueurs

"On doit être plus accrocheurs. On a sûrement raté des tournants dans certains matchs. Chaque match à son histoire. On a une équipe qui donne beaucoup sur le plan athlétique mais qui doit donner encore plus pour être plus incisifs."

La course au maintien

"C'est urgent de prendre des points. On ne va se cacher et chercher des excuses. On va jouer des équipes qui sont à la chasse aux points aussi."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel du FC Nantes et par France Bleu Loire Océan.

Podcast Men's Up Life