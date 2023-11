FC Nantes - Mercato : Gourvennec fait une grande annonce sur Centonze, son avenir relancé ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En raison de sa mise à l'écart et de ses blessures à répétition, Fabien Centonze, qui était en froid avec Pierre Aristouy, n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison. Mais le limogeage de Pierre Aristouy et l'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc nantais devrait rebattre les cartes au sujet du temps de jeu et de l'avenir de l'ancien Messin.

Centonze parti pour rester après l'arrivée de Gourvennec ?

Présenté ce jeudi devant la presse, le nouvel entraîneur des Canaris a été interrogé sur l'ancien Messin. "Tous les compteurs sont remis à zéro", a répondu le technicien de 51 ans, qui, contrairement à son prédécesseur, compterait bien sur Fabien Centonze pour la suite de la saison. Promis à un départ lors du mercato hivernal, le joueur de 27 ans pourrait donc finalement rester à Nantes cet hiver.

