FC Nantes : Gourvennec invité à revoir sa copie en défense

Comme tous les mardis, les journalistes animant le podcast Sans Contrôle sont revenus sur l'actualité du FC Nantes. Et notamment la défaite frustrante des Canaris au Parc des Princes (1-2) samedi soir. Selon eux, l'un des principaux problèmes a été la faiblesse de la défense nantaise sur les côtés, Marcus Coco ayant pris le bouillon face à Bradley Barcola et Jean-Kévin Duverne face à Kang-in Lee et Achraf Hakimi. D'ailleurs, aucun des deux Nantais n'a terminé la partie (Coco est sorti à la 61e, Duverne à la 86e).

Coco et Duverne ont montré leurs limites dans les couloirs

Pour les intervenants de Sans Contrôle, il devient urgent de mettre des spécialistes du poste dans les couloirs. Marcus Coco est un ailier de formation et ses lacunes défensives deviennent évidentes quand le niveau s'élève. Jean-Kévin Duverne, lui, est un défenseur central, pas à l'aise face à des adversaires vifs et techniques. D'ailleurs, il a été rappelé dans le podcast que le Stade Brestois ne lui avait rien proposé à la fin de son contrat en juin dernier et qu'il n'avait aucune autre offre quand le FCN s'est intéressé à lui. Ce qui n'était sans doute pas un hasard...

Vous ne l'attendiez pourtant pas, mais il est de retour (@JMBoudard), un @SimonReungoat qui ne pense qu'au "physique", un @pabard absolument pas drôle et un @dphelippeau pertinent. Il est là le nouveau PODCAST ! #FCNanteshttps://t.co/8e6HzPlqFP — Sans Contrôle (@PodcastNantes) December 12, 2023

