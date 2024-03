FC Nantes : Gourvennec lâché par son meilleur atout au pire moment ?

Zapping But! Football Club

Jocelyn Gourvennec a exhorté les joueurs du FC Nantes à se remobiliser avant les prochaines échéances. Tour à tour, les Canaris seront en effet opposés à l’OM, l’OGC Nice et l’OL. Avec ou sans le meilleur Mostafa Mohamed ? Hier, l’attaquant égyptien a réalisé un match sans contre le FC Metz à La Beaujoire (0-2) au point d’être le joueur le plus mal noté : 2 !

Mohamed n'a touché que 20 ballons

« Très effacé, Mohamed n'a touché que 20 ballons et a perdu à peu près tous ses duels, analyse L’Équipe. S'il a eu une occasion nette, d'une tête plongeante au-dessus (29e), il a totalement dévissé sa première tentative (6e), à l'image de son match, à l'envers. On ne l'a plus vu jusqu'à cette faute totalement évitable sur Candé sur l'action du penalty (56e). Remplacé dans la foulée par Kadewere (59e), auteur d'une tête molle (78e). »

