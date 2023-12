FC Nantes : Gourvennec s'est déjà pris la tête avec une recrue estivale

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

A son arrivée en provenance des Corinthians à l'intersaison, le milieu Adson était présenté comme un joli coup. Et une vraie promesse puisque le Brésilien n'a que 23 ans. Ce sera peut-être le cas mais, pour le moment, sa première expérience européenne est très compliquée puisqu'il n'a été titularisé qu'une seule fois au FC Nantes, contre Reims (0-1, 11e journée). Pire, Adson ne figurait pas dans le groupe lors des deux premiers matches de Jocelyn Gourvennec sur le banc nantais, contre Nice (1-0) et face au PSG (1-2).

Adson ne serait pas très investi aux entraînements

Où est le problème ? Selon les intervenants du podcast Sans Contrôle, le nouvel entraîneur des Canaris se serait déjà pris la tête à plusieurs reprises avec son milieu brésilien ! Celui-ci est présenté comme lunatique et pas toujours très investi lors des entraînements. Pour le moment, il y aurait une certaine mansuétude au club car il est encore jeune, qu'il découvre le football en Europe et l'hiver en France. Mais son attitude a déjà agacé son entraîneur et il a tout intérêt à se ressaisir.

SONDAGE 🔰 Quand Florent Mollet n’est pas titularisé comme « ailier droit » (ou qu’il faut le remplacer), quel spécialiste du poste à votre préférence ? #FCNantes



[Débrief mardi 17h dans « Sans Contrôle » avec @pabard @SimonReungoat @JMBoudard @dphelippeau] — Sans Contrôle (@PodcastNantes) December 10, 2023

Podcast Men's Up Life