FC Nantes : Gourvennec s'offre l'OGC Nice pour sa première !

Bien sûr, difficile de se réjouir quand on sait qu'un homme n'a pu assister au match de ce soir car il a été poignardé aux abords de la Beaujoire. Et c'est bien dommage car le FC Nantes a réalisé un très joli coup en faisant tomber l'OGC Nice, dauphin du PSG, grâce à un but de Florent Mollet (24e). Les Aiglons n'avaient plus encaissé de buts depuis le 15 septembre, soit huit matches complets ! Ils n'avaient pas non plus connu le goût de la défaite en 2023-24. C'est dire la performance de la nouvelle équipe de Jocelyn Gourvennec !

Et maintenant, le PSG !

La patte de l'ancien milieu offensif, débarqué seulement mercredi, s'est déjà fait sentir dans le jeu. Positionnés en 4-3-3, les Nantais ont été très bons dans la circulation de balle, très concentrés dans le repositionnement à sa perte et inspirés en phase offensive. Ils se sont procurés plusieurs grosses occasions, dont une frappe sur la barre de Douglas Augusto à la 62e, dont on ne sait toujours pas, même après plusieurs ralentis, si elle a été déviée par la main d'un Niçois. Une première inspirée et emballante, donc, pour Jocelyn Gourvennec, qui passera un autre gros test samedi prochain à Paris !

