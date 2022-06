FC Nantes : gros coup de chaud avant la Ligue Europa !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Coup de chaud au FC Nantes en vue de la prochaine Ligue Europa. Le vainqueur de la dernière Coupe de France va retrouver la coupe d’Europe près de vingt ans après sa dernière apparition sur la scène continentale et pourrait recevoir Manchester United, le Betis Séville ou encore l’AS Rome et la Lazio.

Directement qualifiés pour la phase de poule de la Ligue Europa (ex Coupe de l’UEFA), les Canaris ont néanmoins reçu un coup de pression au sujet de la tenue des matches à la Beaujoire. Ce mercredi, Ouest France assure que ces deux derniers jours, l’UEFA a visité le stade du FC Nantes et a émis des réserves quant au dispositif de sécurité d’accueil et de contrôle du public.

Pas de quoi s’inquiéter pour autant puisque l’UEFA devrait revenir durant l’été et des travaux sont prévus à la Beaujoire dans l’optique des futurs grands événements à venir. Waldemar Kita peut donc souffler mais devra changer de braquet pour assurer le coup de manière définitive.

