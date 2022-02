FC Nantes : gros coup dur, 3 titulaires et Kombouaré ne seront pas à Metz !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Gros coup dur que vient de révéler Ouest France : le FC Nantes sera privé de plusieurs forces vives demain pour le déplacement à Saint-Symphorien. En effet, le latéral gauche Quentin Merlin, le défenseur central Jean-Charles Castelletto et l'ailier Moses Simon n'ont pas pris l'avion avec leurs camarades ce samedi pour la Lorraine. Ils ont été des acteurs majeurs de la victoire sur le PSG (3-1) samedi dernier. Merlin et Castelletto seraient malades alors que Simon aurait été retenu dans la Cité des Ducs pour des raisons familiales.

Et ce n'est pas tout : Ouest France assure qu'Antoine Kombouaré n'est pas non plus monté dans l'avion. Le Kanak ne sera pas derrière ses joueurs à Metz, ce qui constitue là aussi un gros handicap. C'est donc sans les deux entraîneurs que se disputera Metz-Nantes demain, Frédéric Antonetti ayant été suspendu pour sept matches (plus trois avec sursis) suite à son altercation avec Sylvain Armand à Lille (0-0) vendredi dernier !

Info @OFsports44 Trois joueurs titulaires et Antoine Kombouaré privés de déplacement à Metz



FC Nantes. Les Canaris privés de trois cadres et Antoine Kombouaré pour le déplacement à Metz #FC Nantes #Football #Sport @OuestFrance https://t.co/TCfho8le63 — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) February 26, 2022