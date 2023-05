FC Nantes : grosse polémique à Toulouse à la veille de recevoir les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En effet, comme le rapporte la Dépêche, Philippe Montanier a été contraint de convoquer 25 joueurs pour ce match car cinq éléments de l'équipe, parmi lesquels Zakaria Aboukhlal et Farès Chaïbi, refusent en effet de jouer contre Nantes.

La raison ? L'opération de la LFP visant à porter des maillots arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. Reste à savoir si ces joueurs auraient la même réaction (excessive et déplacée) si l'opération concernait la lutte contre le racisme...

Pour résumer

Si la LFP a décidé, comme depuis trois ans, que la 35ème journée serait destinée à la lutte contre l'homophobie, de plus en plus de joueurs en Ligue 1 et en Ligue 2 refusent de porter le maillot arc-en-ciel. C'est notamment le cas au Téfécé...