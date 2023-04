FC Nantes : grosse polémique à Toulouse avant la finale de Coupe de France

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si le FC Nantes n'a pas encore communiqué sur la billetterie de la finale de Coupe de France du 29 avril, son adversaire le Toulouse FC a ouvert ses réservations aux abonnés hier mardi à 17 heures. Et celle-ci s'est accompagnée d'une vraie grogne des Ultras du Téfécé.

La raison ? Les ventes de places pour Saint-Denis se font sur la base d'un placement aléatoire des supporters dans la tribune qui leur sont réservés au Stade de France. Impossible donc pour les fans les plus fervents de se retrouver en groupe.

Le Virage Brice divisé au Stade de France ?

Sur le site LesViolets.com, un membre des NVDRS (ex-Indians Tolosa) a mis en avant le problème : « Depuis des mois, le TFC communique à outrance autour de notre virage, et maintenant que notre club a rendez-vous avec son histoire, la direction a fait le choix de la division. Aucune raison recevable ne nous a été donnée pour justifier ce choix. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de faire marche arrière et de revoir le système d'attribution afin de réunir notre tribune. Pour gagner au Stade de France, le TFC aura besoin du Virage Brice uni et indivisible ». Pour l'heure, la direction du Toulouse FC n'a pas réagi à la demande des Ultras.