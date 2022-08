FC Nantes : Guessand se félicite du nul à Strasbourg et donne rendez-vous au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

A cinq minutes près, la performance du FC Nantes à Strasbourg n'aurait pas eu la même saveur. Mais Mostafa Mohamed a fini par égaliser et on va retenir la bonne première mi-temps, la capacité de réaction de l'équipe, sans toutefois oublier le manque de réalisme qui aurait pu transformer ce nul en victoire. Au micro d'Amazon à la fin de la partie, Evann Guessand, titulaire ce soir à la Meinau, se montrait très positif et se projetait déjà sur le choc contre le PSG ce week-end.

« C’est vrai, ça n’a pas été facile. Je pense que le public joue pour beaucoup dans ce genre de match. On a poussé, on a poussé, et puis on a réussi à obtenir un point. C’est bon pour nous de prendre des points dans ce début de saison. Maintenant, on est concentrés sur Paris. Je n’ai pas de préférence concernant mon poste. J’essaie surtout de m’adapter au jeu et à ce que le jeu demande pour pouvoir aider au maximum mon équipe, donc vraiment je n’ai pas de préférence ! Mostafa nous aide physiquement à tenir les défenses. Sa capacité physique nous aide à garder les ballons. Aujourd’hui, il a été récompensé pour son travail de l’ombre, donc félicitations à lui ! »