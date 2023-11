FC Nantes : Hadjam envoie un message fort à Aristouy et ses concurrents

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le match contre Metz

"On a vraiment assimilé ce que le coach demande. On avance avec plus de certitudes. Contre Metz, on va jouer avec nos qualités, avec le plan de jeu que le coach va établir afin de rectifier le tir."

"J'essaie de transformer toute ma frustration et ma colère en positif"

Son faible temps de jeu

"J'ai très peu de temps de jeu mais je suis encore jeune. Je dois encore progresser. J'essaie de transformer toute ma frustration et ma colère en positif pour donner à l'équipe et que le coach soit satisfait."

La concurrence

"Quand j'ai vu arriver Jean-Kévin Duverne, je pensais que la porte allait se fermer. Mais Duverne a beaucoup de polyvalence et les entraînements que je produis depuis un bon mois ont rassuré le coach, je pense."

Ses progrès

"J'ai pensé un cap sur la rigueur défensive, le replacement, les un contre un, je pense depuis un mois. Tout ce qui est travail invisible, j'ai vraiment progressé et j'espère que ça va continuer."

La sélection

"Il y a la crainte de ne pas être appelé par le sélectionneur. Mais s'il m'appelle, c'est pour me relancer. La CAN arrive en janvier. Après, je ne lui en voudrai pas si je ne suis pas appelé."

Propos retranscrits par France Bleu Loire Océan.

