FC Nantes : Halilhodzic démoli par un joueur en furie !

Cela fait maintenant plus de deux ans que Vahid Halilhodzic entraîne le Maroc. L’ancien coach du FC Nantes a fait des choix fort depuis son arrivée à la tête de la sélection. De quoi énerver d’anciens cadres du Maroc.

Avant d’être écarté par coach Vahid de la sélection, Nordin Amrabat était un cadre de l’équipe marocaine. Dans une interview à un média hollandais, il s’est exprimé sur le sélectionneur : « Il ne tire pas le maximum de ce groupe à cause de son entêtement et de son énorme ego. Comment tu peux ne sélectionner qu'un joueur sur quatre présents dans le plus haut niveau en Ligue des champions ? Je ne sais pas du tout ce qu'il essaye de faire, mais personnellement, il fait tout le contraire de ce qu'attendent les fans. »

"Si j'étais le président de la FRMF je dirais : soit tu mets ton ego de côté, soit je te mets de côté"

Le Maroc gagnera mardi, non par Vahid mais par les supporters pic.twitter.com/Yizyi12LvC — Actualités Maroc Algérie (@MarocXAlgerie) March 27, 2022

Pour résumer Vahid Halilhodzic entraîne désormais le Maroc. L’ancien coach du FC Nantes s’est récemment attiré les foudres d’un ancien cadre de la sélection marocaine qui critique fortement son égo et ses choix de joueurs pour le Maroc.

Adam Duarte

Rédacteur