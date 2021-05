FC Nantes : Imran Louza aurait fait un premier choix fort pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Plusieurs médias marocains (360 sport, 100% Lions de l'Atlas) l'évoquaient déjà depuis quelques jours, sa nouvelle absence dans la liste de Sylvain Ripoll pour l'Euro U23 avec l'équipe de France le confirme : Imran Louza aurait bel et bien choisi le Maroc.

D'après la presse locale, le milieu de terrain du FC Nantes a même déjà signé le document FIFA pour réclamer son changement de nationalité sportive et pouvoir répondre à l'appel de son ancien coach Vahid Halilhodzic pour le rassemblement des Lions de l'Atlas en juin prochain. Imran Louza aura disputé six matchs avec l'équipe de France Espoirs lors des qualifications pour l'Euro U19 mais il n'a plus été appelé chez les Bleuets depuis le 19 novembre 2019 et la défaite en Suisse (1-3).

Lafont et Kolo Muani retenus à Nantes en cas de barrages

Par ailleurs, comme Sylvain Ripoll l'a confirmé en conférence de presse, Alban Lafont et Randal Kolo Muani seront laissés à disposition du FC Nantes si les Canaris venaient à disputer le double barrage pour le maintien la semaine prochaine : « Je sais que ces événements existent. En fonction de ce qui se passera dimanche, si des joueurs présents dans cette liste sont concernés par les barrages, ils seront libérés pour faire les barrages avec leur club », a glissé le sélectionneur des Bleuets.