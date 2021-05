FC Nantes : Imran Louza se prépare à un été animé

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

S'il pourrait vivre une intersaison agitée au FC Nantes et le premier transfert de sa jeune carrière, Imran Louza (21 ans) est aujourd'hui très loin de ces considérations. En effet, comme le rapporte Ouest-France, l'international Espoirs va profiter de l'été 2021 pour mettre en place un projet personnel qui lui tient à cœur : ouvrir son propre stage de football.

Louza va s'impliquer dans le projet avec les jeunes

Imran Louza espère pouvoir accueillir 400 jeunes de 7 à 17 ans entre juillet et août à Saint-Jean-de-Monts. Un « centre aéré » sur la côte vendéenne avec un vrai projet foot derrière : « J’en ai fait quand j’étais plus jeune et j’ai envie d’offrir à d’autres jeunes cette opportunité. Pour moi, c’est important d’aider si je peux le faire. On m’a transmis des valeurs de partage, de générosité. Elles sont en moi et je les ai cultivées ».

Et le milieu des Canaris compte bien s'impliquer dans le projet, pas seulement déléguer. Durant ces deux mois, des visites de la Jonelière sont prévues et Imran Louza restera connecté, quoi qu'il arrive, à ses stagiaires via des échanges quotidien par écran interposé. Une initiative rare dans le milieu.