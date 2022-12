FC Nantes - Juventus : Allegri prévient les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

À la mi-février, le FC Nantes va défier la Juventus de Turin en 16es de finale de la Ligue Europa. Le club italien qui est calibré pour disputer la Ligue des Champions a été basculé dans la deuxième coupe d’Europe après de mauvaises prestations. Cependant, les Italiens ont bien l’intention de remporter le trophée, Massimiliano Allegri a affiché ses ambitions en conférence de presse il y a quelques jours.

« Il faut reprendre le cours de notre saison. On va devoir être prêt mentalement et se remettre en mode championnat. Du 4 janvier au 5 juin, il n’y aura aucune pause. L’objectif est de disputer 36 matchs, avec la finale de la Ligue Europa et celle de la Coupe d’Italie. », a déclaré le coach de Juve. Le message est lancé, pas sûr que les hommes d’Antoine Kombouaré comptent se laisser faire, affaire à suivre…