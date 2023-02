FC Nantes - Juventus : Kombouaré estime que les Canaris n'ont pas été à la hauteur et remercie les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré n'était pas spécialement déçu après la gifle reçue par le FC Nantes : « Aujourd'hui, la Juventus a été supérieur. Nous on a raté notre match mais on a surtout raté notre entame de match. A 1-0 au bout de 4 minutes, on avait encore un espoir mais à 2-0, au bout de 10 minutes, c'était fini !Il n'y a pas de déception, pas de frustration car on n'a simplement pas été à la hauteur de l'évènement ».

"L'exclusion ? Je l'ai trouvé sévère"

Le Kanak en a également profité pour saluer le public de la Beaujoire qui « lui a répondu présent » : « Il y a énormément de fierté d'avoir ce public unique et monstrueux. J'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à nos supporters ». Se déclarant responsable de certaines choix non payant, Antoine Kombouaré n'a pas voulu se cacher derrière l'arbitrage : « L'exclusion ? Je l'ai trouvé très sévère. Tout en étant objectif : c'est involontaire, il est au sol, le bras collé au sort... C'est à l'appréciation de l'arbitre. Ce qui m'embête surtout, c'est la VAR (…) Le penalty, ok. Le carton rouge est sévère même si ça ne changera pas le résultat de le dire ».

Applaudissant le génie de son bourreau Angel Di Maria (« Il y a que lui qui pense qui peut la mettre sur une touche sur le premier but... »), « AK » ne va garder que le positif de ce parcours européen des Canaris (« Jamais on pense sortir des poules et on est allé jusqu'à cette deuxième manche face à la Juve... ») et se tourne désormais vers la suite : « Quand on y a goûté à cette Coupe d'Europe, on a envie d'y revenir. Il y a cette revanche à venir en Coupe de France face à Lens dans ce stade qui sera vide. Je ne sais pas si on retournera en finale de la Coupe de France mais, en tout cas, bien sûr, on a envie d'y revenir... »