FC Nantes – Juventus : Lafont ne veut pas faire de la figuration !

Demain soir, le FC Nantes reçoit le cador italien, la Juventus de Turin au stade de la Beaujoire à l’occasion du 16e de finale retour de la Ligue Europa. Une semaine après être allé chercher le match nul sur la pelouse de la Vieille Dame (1-1). Ce mercredi, Alban Lafont était présent en conférence de presse, il s’est exprimé sur ce choc en évoquant les forces de la Juve.

« Ils ne seront pas en panique parce qu'ils sont clairement les favoris. On attend une grosse équipe de la Juve, comme à l'aller. Ils ont l'habitude de jouer au plus haut niveau et on s'attend à une équipe sereine qui va venir faire un résultat ici. Et c'est à nous de répondre avec nos armes », a-t-il lâché dans des propos rapportés par RMC Sport avant d’expliquer l’importance de la rencontre pour le peuple nantais.

« Le Match d'une vie ? C'est un match important, parce que des matchs face à un tel adversaire on n'en joue pas souvent dans une carrière. Il faut vivre l'instant présent, c'est des matchs à enjeux et comme professionnel c'est ce qu'on a envie de jouer. Il faut vivre le match à fond et ne pas passer à côté », a-t-il confié.

Lafont n’est pas là pour faire figuration !

Le gardien français a pour objectif d’aller chercher un résultat, il n’est pas là pour faire briller le club italien, « Comme Moussa et le coach l'ont dit à l'aller, il va falloir jouer ce match avec nos chances, être conscients que l'on peut l'emporter et faire la différence à tout moment. On ne doit pas être des petits garçons », a lancé le Français avant de parler du soutien de la Beaujoire demain.

« On sait quelle est la différence d'avoir les supporters derrières nous. Avoir le public avec nous ça va être une motivation supplémentaire. On attend beaucoup d'engouement autour de ce match et on espère leur rendre. Cela peut changer la donne, mais comme je l'entends souvent, ce ne sont pas les supporteurs qui vont marquer les buts. Ça ne va pas changer le match. », a expliqué Albant Lafont.