FC Nantes : Kita aurait abandonné son dernier projet controversé, la vente se rapproche ?

Ce soir, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau participait à l'After Foot pour évoquer la situation du FC Nantes. Et notamment ce projet de nouveau centre d'entraînement que Waldemar Kita veut imposer, en dépit de la contestation des supporters, très attachés à la Jonelière. En outre, le lieu, Vair-sur-Loire, fait débat puisque la ville est située du côté d'Ancenis, à 30 kilomètres de la Cité des Ducs.

Mais, double surprise, Phelippeau assure que non seulement le projet a été abandonné mais, qu'en plus, il aurait pu servir à faire gonfler la valeur du club dans l'optique d'une future vente. Pour justifier ses dires, le journaliste de 20 Minutes assure que les salariés chargés de plancher sur le projet du nouveau centre ne sont plus sur ce dossier actuellement. Cerise sur le gâteau avec cette conclusion : "J'ai eu des nouvelles du projet de rachat de Mickael Landreau pas plus tard que ce matin et ça avance très bien. On a le sentiment qu'on va peut-être vers une fin de l'ère Kita au FCNantes. Kita est vendeur, ça c'est une certitude".

.@DanielRiolo dans l'@AfterRMC : "Kita a toujours voulu effacer le passé, déraciner, il est rejeté partout et il rejette tout le monde, effectivement, c'est une claque de plus pour les supporters du #FCNantes" — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) November 9, 2021