FC Nantes : Kita calme le jeu avec Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré avait eu une sortie médiatique qui mettait en doute son avenir au FC Nantes après la victoire en finale de Coupe de France. Mais sur RMC, dans l'émission Rothen s'enflamme, Waldemar Kita a tenu à calmer le jeu. « Déjà, il a un an de contrat, a expliqué le dirigeant. Le championnat n’est pas fini, il faut attendre un petit peu, pour voir s’il y a démission ou pas démission. On verra après. »

Et à Kita d'ajouter, sur les propos du Kanak... « C'est un manque de courtoisie, a poursuivi Kita. Si je l’ai mal pris ? On sait très bien qu’on est dans le football, certaines paroles ne sont pas maîtrisées intellectuellement. Si ça remet en cause sa présence la saison prochaine ? Pas du tout. » a suivre...

🔰 Waldemar Kita réagit aux propos d'Antoine Kombouaré sur son entente avec lui :



🗣💬 "Il y a parfois des paroles non maitrisées, ça ne remet pas en cause sa présence pour l'année prochaine." #RMClive pic.twitter.com/BFpypdP1Fy — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 9, 2022

Pour résumer « C'est un manque de courtoisie, a poursuivi Kita. Si je l’ai mal pris ? On sait très bien qu’on est dans le football, certaines paroles ne sont pas maîtrisées intellectuellement. Si ça remet en cause sa présence la saison prochaine ? Pas du tout», a confié Kita, sur RMC.

Laurent HESS

Rédacteur