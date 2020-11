FC Nantes : Kita, coach, joueurs... Les Canaris plombés par un problème éternel en interne ?

Même si le FC Nantes vient de ramener un point plutôt encourageant de son déplacement en match en retard face au RC Lens (1-1), les Canaris semblent de nouveau embarqués pour une saison compliquée. Avec l'impression tenace que le club ne franchit pas vraiment de cap depuis son retour en Ligue 1.

Pour l'insider Emmanuel Merceron, l'une des explications réside dans l'incapacité des joueurs nantais à afficher un visage combatif sur la durée. Et la raison est toute simple selon lui. Selon les saisons, soit Waldemar Kita, soit le coach est visé, mais jamais directement les joueurs.

Les joueurs cachés derrière Kita et le coach ?

« Le 1er fautif dans l'esprit des Kita lors d'une mauvaise passe sera toujours le coach. Les joueurs le savent très bien. Et donc pas de risque de se retrouver placardisé ou vendu contre ton souhait. La pression que pourrait mettre le public, en plus assez chaud, de le Beaujoire, ne s'exerce pas sur les joueurs quand ça va mal, mais sur les Kita. Ça encore les joueurs le savent très bien, et leurs agents aussi », résume l'insider.

Selon lui, « l'environnement du club ne pointe jamais les joueurs. Ils sont toujours "safe" ». Une donnée qui explique pourquoi les joueurs nantais, ne se sentant jamais vraiment en danger, ne sont pas poussés à en faire beaucoup plus. Une seule exception dans la période récente : la manière dont Sergio Conceiçao avait su motiver les troupes. On connaît les résultats de l'époque...