FC Nantes : Kita, Coupe France, Kombouaré... Japhet N’Doram se lâche !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

N’Doram ne comprend plus le FCN

« Je suis franchement très heureux de les voir en finale de la Coupe de France. Je ne peux pas rester insensible. Je vais souvent à la Beaujoire, mais je regrette la manière avec laquelle le club traite ses anciens. Nous y sommes acceptés et invités dans certaines conditions, sans être intégrés vraiment, à l’écart des discussions. Nous n’en avons pas la possibilité au contraire d’autres qui n’ont rien à y faire, sans avoir grand-chose à apporter au club. Dans ces conditions, comment peut-on espérer transmettre quelque chose ? »

Un avis mitigé sur Kita

« Dès qu’on émet une critique, on est catalogué comme des ennemis… Alors que non, on aime tous ce club. Et si on se permet parfois de le critiquer, c’est parce qu’on a envie qu’il grandisse. S’ils nous demandent de mentir pour pouvoir participer, je dis non ! On est tous conscients de tout ce que fait encore le président Kita pour le club, tous conscients de la difficulté de sa tâche. On veut juste exister et être considéré. Lorsqu’il est arrivé, il a enlevé les photos de Denoueix et Suaudeau à l’entrée du stade… Il est impossible d’effacer l’histoire de ce club. »

Heureux pour Kombouaré

« Kombouaré est un enfant de la maison, je suis super heureux. J’ai assisté aux deux victoires face au PSG en L1 et à Monaco, en demi-finale de la Coupe, la communion avec le public était incroyable. Le sport, le foot reprend le dessus avec une équipe qui correspond à la mentalité du club, de la ville, de la région. Et Kita y est aussi pour quelque chose, on peut le féliciter pour sa persévérance. Il peut apporter ça aux supporteurs. Mais il a trop longtemps sous-estimé la dimension de ce club. »

Pour résumer Ancienne gloire du FC Nantes, Japhet N’Doram a accordé une passionnante interview au Quotidien du Sport. L’ex attaquant des Canaris y parle notamment de Waldemar Kita et son amour intact de la Maison Jaune et des Canaris.

Bastien Aubert

Rédacteur