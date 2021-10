FC Nantes : Kita durcit le ton pour la vente, le Collectif Nantais a préparé la riposte

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

La semaine dernière, Mickaël Landreau donnait des nouvelles plutôt rassurants du Collectif Nantais. Toujours aussi déterminé à l’idée de remplacer Waldemar Kita à la tête de la Maison Jaune dans une stratégie à long terme, l’ancien portier du LOSC rappelait également que l’homme d’affaires franco-polonais était encore bel et bien le seul maître à bord. Les derniers bruits ne disent pas le contraire. Albert Marie, insider réputé autour du FC Nantes, a donné quelques informations de taille sur le dossier et celles-ci semblent loin d’écarter Kita de la présidence de son club.

Kita prêt à renforcer son projet au FCN ?

« Lundi dernier, Waldemar et Franck Kita ont reçu, dans le salon premium du stade de la Beaujoire, les soutiens financiers du club lors d’un dîner, pour la traditionnelle soirée des partenaires, explique-t-il en détails sur Twitter. Certains soutiens du Collectif Nantais étaient bien présents, bien qu’ils n’apparaissent sur aucune des nombreuses photos de la soirée postées sur le site officiel. Philippe Plantive, notamment, était là. De CN, il n’a pas été question pendant la soirée, ou discrètement. Waldemar Kita a profité de cette soirée pour tenter de réaffirmer son autorité, par un discours volontariste et engagé. Il s’est notamment montré particulièrement déterminé sur le dossier du déménagement du centre d’entraînement à Vair-sur-Loire. ‘Ça semblait sérieux. Le message qu’il a, à mon avis, voulu faire passer, c’est que puisqu’il avait des investissements lourds en cours et des grandes ambitions, en face il faudra mettre les sous (pour racheter le club)’, dit l’un des participants à la soirée. ‘C’était le discours d’un vrai boss bien en place’, dit un autre. Trois jours après ce dîner, jeudi, le Collectif Nantais a organisé une réunion de travail avec ses soutiens, pour -je présume, je n’ai pas eu de retour- présenter les avancées du projet, dans la foulée des annonces de Landreau. »

Lundi dernier, Waldemar et Franck Kita ont reçu, dans le salon premium du stade de la Beaujoire, les soutiens financiers du club lors d’un dîner, pour la traditionnelle soirée des partenaires. — albert marie (@albertmarie_10) October 25, 2021