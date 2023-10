FC Nantes : Kita et Aristouy lui ont fait un grand cadeau, Coco promet de casser la baraque !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Sélectionné pour la première fois en équipe de Guadeloupe à l’occasion de la trêve internationale, Marcus Coco (FC Nantes, 27 ans) a raconté sa fierté de rejoindre les Gwada Boys pour la double confrontation en Ligue des Nations de la Concacaf face à Sainte-Lucie à Ouest-France.

« Même si je suis Français, cela représente beaucoup de porter ce maillot. C’est mon île, là où j’ai fait mes classes. Et puis, c’est ressourçant, c’est la première fois que j’ai l’occasion de voir ma grand-mère, mes oncles et tantes en pleine saison. Je n’ai eu que des messages positifs de leur part, ça les rend fiers car ils sont Guadeloupéens et Antillais. »

« Ce séjour va me rebooster pour la saison »

Le milieu offensif reconverti latéral, qui reste sur un grand match avec le FC Nantes face au RC Strasbourg (2-1), a également pris soin de remercier son club de lui avoir ouvert la porte face à cette opportunité spéciale, la Guadeloupe jouant souvent hors des dates FIFA : « Moi, il me fallait l’accord du président et du coach et je l’ai eu sans hésiter. Ils ont été très compréhensifs et ont compris que ça me ferait une expérience (…) Ce séjour va me rebooster pour la saison. Je suis déjà quelqu’un de joyeux au quotidien, mais là, je sais que je retournerai de bonne humeur à Nantes. »

