FC Nantes : Kita explose, le vestiaire se tend… Aristouy bientôt en danger ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

S’il a gagné du temps et du crédit avec la bonne passe du FC Nantes et qu’il n’est pas « pour le moment » menacé, Pierre Aristouy doit quand même faire attention à ce que son siège ne devienne pas rapidement éjectable.

En effet, dans le podcast « Sans Contrôle » sur le site de Ouest-France, le cas de l’entraîneur des Canaris a été évoqué. « Waldemar Kita ne voulait pas le conserver dès le début. Après avoir mal démarré, il voulait le virer et mettre Antonetti. Quand ça allait mieux, il a fermé sa bouche mais après la défaite de Reims, devant témoin, Kita a gueulé. Pierre Aristouy ne disait rien mais il criait tout fort que ça n’allait pas, qu’il n’était pas d’accord avec certains choix du coach… S’il doit trancher, il le fera », rappelle David Phelippeau (Ouest-France).

Aristouy doit aussi se méfier de son propre vestiaire

Simon Reungoat (Hit-West) confirme d’ailleurs ces récents coups de colère du président du FC Nantes : « On commence à entendre des voix dans l’entourage du club, on connait aussi très bien Waldemar Kita après une série de défaite comme ça… Ce n’est pas que nous, on cautionne ça. A titre perso, je prends plutôt du plaisir à voir jouer le FC Nantes mais on entend des choses. Notamment que Waldemar Kita s’est lâché plusieurs fois dans la loge présidentielle sur les derniers matchs ».

Autre point à surveiller pour Pierre Aristouy : la possible colère du vestiaire selon David Phelippeau : « J’ai eu un proche d’un joueur. Pierre Aristouy fait des mises en place les veilles de match et ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs qui sont alignés le lendemain. Et ça commence un peu à agacer dans le vestiaire… » Ce n’est pas encore l’alerte rouge mais les feux commencent à virer à l’orange pour le jeune technicien.

La claque messine, une défense en bois et... les jeunes avec un @NicolasMangeard vite en difficultés, un @FlorianCazzola nul en blind-test, un @SimonReungoat qui n'ose plus parler des supporters et un @dphelippeau reçu 4/4 sur les chansons ! #FCNanteshttps://t.co/nmRliMotAn — Sans Contrôle (@PodcastNantes) November 14, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life