FC Nantes : Kita fait un nouveau pas vers les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Quoi qu'il fasse désormais, Waldemar Kita ne parviendra jamais à se faire aimer des supporters du FC Nantes. Même s'il vend le club, ce que tous espèrent. Cela n'empêche pas le propriétaire de la Maison Jaune de valider de bonnes actions à l'égard du public, de façon directe ou indirecte via son fils Franck, comme celle consistant à ouvrir l'entraînement aux passionnés des Canaris.

Ce sera le cas ce vendredi 5 novembre pour la séance de 10h30. Les supporters peuvent arriver dès 10h à la Jonelière, qui est leur combat du moment étant donné que Kita voudrait faire bâtir un centre plus moderne en dehors de la ville. Le club rappelle que pour des questions sanitaires, les personnes intéressées devront présenter un pass et qu'à la fin de la séance, les joueurs n'auront pas le droit de s'approcher pour des signer des autographes. Mais l'initiative reste belle et louable.

📅 Les Jaune et Vert évolueront sur la pelouse du @FCLorient, le dimanche 5 décembre, à 15h. pic.twitter.com/orMlYkBlW1 — FC Nantes (@FCNantes) November 4, 2021