FC Nantes : Kita fait une annonce forte, les supporters vont être enfin ravis !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

« Enfin ! Au terme d’une (trop) longue attente, les abonnements pour cette saison sont désormais disponibles. » Même le site officiel du FC Nantes est conscient d’avoir fait attendre trop longtemps les supporters cette saison !

« Parce que nous souhaitons partager et retrouver avec vous cette passion du FC Nantes, ces émotions incomparables, nous vous avons construit un abonnement unique », poursuit le message d’ouverture des abonnements en stipulant trois axes forts pour le précieux sésame en question.

Il sera composé de :

• 12 rencontres de Ligue 1 (à partir de FC NANTES – OM) et quasiment autant de matchs de gala. Marseille, Lens, Monaco, PSG, Lille, Angers, Saint Etienne, Bordeaux ou encore Rennes… voilà le programme qui vous attend à la Beaujoire dans les prochains mois.

• Des tarifs gelés et minorés pour les plus jeunes : à partir de 8€ le match, et nouveauté : les mineurs bénéficient d’un tarif unique dans toutes les tribunes (4€ par match pour les -12 ans / 7€ pour les -18 ans).

• De nombreux avantages et services exclusifs tout au long de la saison !

