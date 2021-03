FC Nantes : Kita fanfaronne, les supporters des Canaris trinquent

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Waldemar Kita ne désarme pas. Interrogé hier soir sur l’éventualité de voir le FC Nantes racheté dans le futur, le président des Canaris l’a balayée d’un revers de main. « Il n'y a aucun projet de reprise du club. Je ne compte pas quitter mon poste, a-t-il affirmé au micro de France Bleu Loire Océan. Quelques personnes ont jugé bon de porter à l'attention des médias des projets de reprise du club peu sérieux. Il m'importait de vous rassurer et de vous confirmer qu'il n'y a aujourd'hui aucun projet de reprise du club et que je ne compte pas quitter mon poste. »

16 supporters du FC Nantes condamnés pour des faits de mars 2019

Dans le même temps, 16 supporters du FC Nantes ont été condamnés à six mois d’interdiction de stade et 200 euros d’amende pour des actions datant du 16 mars 2019. À l’époque, des fans de la Brigade Loire avaient fait irruption dans le stade Raymond-Kopa d’Angers lors d’un match entre le SCO et Amiens pour y célébrer les 20 ans du groupe d’ultras nantais... alors qu’ils n’avaient pas pu se rendre à Metz pour soutenir leur équipe. Des dégradations s’élevant à plusieurs milliers d’euros avaient été constatées par le club angevin et le match avait dû être interrompu en raison de jets de fumigènes sur la pelouse.