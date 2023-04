FC Nantes : Kita l’a attaqué, Kombouaré le reprend de volée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Une marée jaune s’annonce au Stade de France le 29 avril prochain. Suite au succès du FC Nantes contre l’OL en demi-finale de la Coupe de France, mercredi à la Beaujoire (1-0), les Canaris défendront chèrement leur titre contre le Toulouse FC. En attendant, Waldemar Kita avait réagi à la qualification du FC Nantes tout en remettant Antoine Kombouaré à sa place !

« Ce n’est pas toujours facile, j’essaye de construire quelque chose de pas toujours facile avec des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Dans la difficulté on a envie de construire et de faire des choses positives. Je pense qu’il ne faut pas individualiser. Toute la direction donne les moyens pour qu’on réussisse. Heureusement que la direction était là aussi pour choisir ces personnes. Ce n’est pas qu’une seule personne », avait-il lâché sur beIN SPORTS.

Implicitement visé par Kita, Kombouaré a réagi sèchement. « J’ai intérêt à garder toute mon énergie pour mon travail et non pas pour répondre à des propos malheureux et parfois blessant, a-t-il répondu hier en conférence de presse. J’ai très peu de relation avec le président sur le plan professionnel, voire pas du tout. La meilleure réponse c’est notre parcours en Coupe d’Europe, la finale de Coupe de France et d’aller chercher le maintien. »