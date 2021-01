FC Nantes : Kita, les supporters, Domenech ... Der Zakarian expédie tous les dossiers sensibles

Ce samedi soir (21h), le FC Nantes se déplace sur la pelouse de Montpellier. Un match toujours particulier pour Michel Der Zakarian, parti des Canaris à l'été 2016 et toujours en froid avec les dirigeants nantais.

Pour autant, ne comptez pas sur « Der Zak » pour mettre de l'huile sur le feu avant le match du soir. Lancé par Presse Océan sur la famille Kita, le technicien montpelliérain a botté en touche : « Je n’ai pas envie de parler de ça. Cela ne m’intéresse pas. Le FCN, c’est le passé. »

« Der Zak » ne veut plus se mêler des déboires du FC Nantes

Les changements de coach incessants depuis son départ ? « Cela fait partie de la vie des clubs. Certains sont plus stables que d’autres. C’est le cas de Montpellier, où j’ai entamé ma quatrième saison consécutive comme entraîneur. J’entretiens de bonnes relations avec le président, Laurent Nicollin. Avec le FC Nantes, le MHSC, c’est mon club de cœur. J’y ai déjà vécu plus de 20 ans en tant que joueur, éducateur et entraîneur ».

Les déboires extrasportifs et la fronde des supporters ? « Je le répète, je ne veux pas trop parler de tout ça. Je préfère garder les bons souvenirs du FC Nantes. Aujourd’hui, c’est un concurrent comme un autre ». Et que pense-t-il de la nomination de Raymond Domenech ? Ni du bien, ni du mal. « Chacun sa destinée. Je n’ai pas à commenter. Je jouais encore quand il entraînait déjà. Je l’ai juste côtoyé quand j’ai passé mes diplômes d’entraîneur. Mais je n’ai pas grand-chose à raconter sur le sujet. » Difficile de faire plus langue de bois pour le coup...