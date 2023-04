FC Nantes : Kita lorgne un chèque rondelet grâce à la Coupe de France

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Samedi, le vainqueur de la finale de la Coupe de France encaissera un tout petit peu plus de 2 M€. Selon L’Équipe, il s’agit d’une récompense appréciable pour deux clubs de Ligue 1 aux budgets moyens. Et qu’ils en profitent, parce qu’un tel montant n’est pas près de revoir le jour pour honorer le vainqueur de l’épreuve. Lors de son comité exécutif du 13 mars, la FFF a en effet officialisé une baisse des versements aux clubs, dès la saison prochaine, en raison d’un contrat de diffusion de la compétition largement revu à la baisse pour les quatre prochaines années.

Une baisse sensible des dotations à venir

Les droits domestiques de la Coupe nationale sont aujourd’hui de 23,5 M€ annuels. Dans le prochain cycle, courant jusqu’en 2027, les droits nationaux vont s’élever à un tout petit peu plus de 12 M€ par an, auxquels il faut ajouter 4 M€ de droits internationaux, soit un montant global très légèrement supérieur à 16 M€. Et donc très en deçà des 23,5 M€ actuels. Face à cette déflation des droits, les pros pourraient peut-être faire un geste en faveur des clubs amateurs.

Voici la une du journal L'Équipe du jeudi 27 avril 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/04uwjMuXPT — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 27, 2023

