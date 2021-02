FC Nantes : Kita pourrait mettre la clé sous la porte en cas de L2, un doute subsiste

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Les supporters du FC Nantes en ont rêvé, Geoffrey Garétier l’a fait. Hier soir, le consultant de Canal+ a clairement laissé entendre que Waldemar Kita pourrait faire ses valises en cas de relégation du club en Ligue 2 à l’issue de la saison en cours.

Devant l’inquiétude de certains fans des Canaris sur une disparition du club ou d’une vente potentielle, Emmanuel Merceron a rassuré les troupes. « Non, il n’a pas parlé de vente. Juste que le club pourrait ne pas s'en relever financièrement, a-t-il ajouté.

Malgré cette nouvelle fracassante, l’insider a préféré rester très prudent sur cette information. « Le club n'ayant pas trop anticipé les droits TV et n'ayant rien dépensé depuis un an et demi, j'en doute. Mais si ça peut faire ch*** là haut. »