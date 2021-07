FC Nantes : Kita prépare une révolution qui va piquer les yeux, la L1 n’est pas prête

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes va signer une petite révolution la saison prochaine : les Canaris porteront le premier maillot de foot recyclé, consigné et recyclable ! La nouvelle tunique a été présentée par l’équipementier Macron.

Elle est constituée en Eco-Softlock, un tissu en polyester recyclé et certifié par la norme internationale The Global Recycled Standard, « la plus importante pour la production durable de vêtements et de textiles », selon le communiqué du FC Nantes. Chaque maillot est fabriqué avec l'équivalent de 13 bouteilles en plastique de 0,5 litre, recyclées. C'est une première.

Une grande première en L1

Le prix comprendra 10 euros de consigne, qui seront restitués aux supporters s'ils rapportent le maillot en boutique. « L'objectif étant ainsi de concevoir et fabriquer un produit de telle sorte à ce qu'en fin de vie, il soit la matière première d'un nouveau produit neuf », explique encore le FC Nantes.

Ce maillot est enfin recyclable car il connaîtra une seconde vie : toutes les pièces défectueuses ou rapportées via la consigne seront ainsi transformées en blouse, casquette ou encore en coussin. Le FC Nantes s'est associé à Fair Fibers, « une société pionnière dans le recyclage de déchets, notamment les produits textiles. » Voilà au moins un projet sur lequel personne ne viendra tomber sur Waldemar Kita. À moins que le seul côté esthétique...

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🟡🟢



Nos Nantais s'imposent pour leur premier test de la saison en étant solides et appliqués. Rendez-vous samedi lors du @ChallengeSala pour les hommes d'𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ ! #fcneag ・ 𝟭-𝟬 pic.twitter.com/o0SejbtY32 — FC Nantes (@FCNantes) July 14, 2021