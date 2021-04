FC Nantes : Kita songe à une solution de dernier recours pour sauver le club de la L2

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Où va le FC Nantes ? La majeure partie des supporters, circonspects, serait bien tentée de répondre dans le mur. Ou, plus sûrement, en Ligue 2. Certains autres, plus optimistes, pensent encore Antoine Kombouaré capable de rectifier le tir et sauver les Canaris d’une descente qui leur tend les bras.

En ce sens, le derby dominical contre le Stade Rennais au Roazhon Park (13h) devrait donner un nouvel élément de réponse à la question initiale. Waldemar Kita, lui, croit encore dur comme fer au maintien du FC Nantes dans l’élite. Le président des Canaris s’appuie sur une ultime planche de salut : passer par un barrage.

« En interne, il semble établi qu'un éventuel salut passera par un barrage »

« En interne, déjà, il semble établi qu'un éventuel salut passera par l'étape du barrage », explique L’Équipe dans son édition du jour. Aujourd’hui, le FC Nantes est classé 19e à un petit point du barragiste, le Nîmes Olympique. L’espoir est donc encore permis.