FC Nantes : Kolo Muani a égalé un record de Mbappé face au PSG

Samedi dernier, Randal Kolo Muani a inscrit un but d'anthologie contre le PSG (3-1) dès la 4e minute du match. Parti de ses trente mètres, l'attaquant a réalisé un double une-deux avec Moses Simon, qui l'a magnifiquement servi dans la surface parisienne, le natif de Bondy remportant son face-à-face avec Keylor Navas. Une action splendide, une finition clinique, un but unique, une victoire magnifique... et un sprint déjà mythique !

En effet, le site Tribune Nantaise relaye une statistique de la FIFA, qui a calculé que Kolo Muani a parcouru 45 mètres en 5 secondes, ce qui fait une vitesse moyenne de 32,4 km/h. Soit exactement le même chiffre qu'un certain Kylian Mbappé lors du 8e de finale de Coupe du monde 2018 France-Argentine (4-3) qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. L'actuel Parisien avait réalisé cet exploit en ayant le ballon tout au long de l'action, mais lui n'avait pas marqué (il s'était fait faucher et avait obtenu un pénalty), au contraire de Kolo Muani.

Analyse du 1er but nantais.

Le coup d'œil de Kolo Muani et son déplacement ouvrent la ligne de passe vers Simon et permettent à Nantes de vite sortir de la zone de danger. Ensuite, la course croisée de Simon attire Kimpembe et libère l'espace pour Kolo Muani #FCNPSG #Ligue1 ⬇️⬇️ pic.twitter.com/lrzKTpCxiU — Victor (@VFrdr_) February 20, 2022