FC Nantes : Kolo Muani a reçu un réconfort de taille inattendu à son retour en France

Véritable électrochoc de l'équipe de France dimanche soir contre l'Argentine (3-3, 2 t.a.b. à 4), Randal Kolo Muani aurait pu en être le héros s'il avait transformé l'une de ses deux occasions, au bout de chaque temps additionnel, celui du temps réglementaire et celui des prolongations. Hélas, la réussite dans le dernier geste a fuit l'ancien attaquant du FC Nantes, qui a par la suite été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, comme quelques-uns de ses coéquipiers.

Mais comme les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, les supporters de l'équipe de France ont tenu à rendre hommage au natif de Bondy en scandant son nom lundi soir place de la Concorde. Car au final, le joueur de 24 ans aura répondu à toutes les attentes et même au-delà, lui qui a marqué en demi-finales 44 secondes après son entrée en jeu, qui a été à l'origine du pénalty tricolore de la 78e minute ayant relancé le match et qui a eu le courage de se présenter face à Martinez (et de le battre !) lors de la séance de tirs au but. Des encourages bien mérités, donc !